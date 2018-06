Android-смартфон замість чохла для iPhone: розробники представили божевільну новинку

На Indiegogo презентували новинку, яка може зацікавити багатьох користувачів iPhone. Розробники пропонують власникам смартфонів від Apple, які часто використовують два смартфони для комунікації (адже iPhone підтримує лише одну сім-карту), придбати собі чохол, який виконує функції повноцінного Android-смартфона.

Детальний опис проекту можна знайти на платформі Indiegogo.

Чохол Eye Smartcase представляє собою Android-смартфон під управлінням Android 8.1 Oreo. Працює чохол на базі процесора MediaTek MT6739V, має 3 ГБ оперативної і 32 ГБ флеш-пам'яті з підтримкою microSD-карт до 256 ГБ. Також він має акумулятор на 2800 міліампер годин з бездротовою зарядкою і 5-дюймовий HD-дисплей.

Компанія пропонує дві версії, одна з яких підтримує дві SIM-карти, а друга лише Wi-Fi. Особливістю чохла є функція Always On Display, інфрачервоний порт, 3,5-міліметровий роз'єм під навушники і можливість проектувати зображення з головної камери iPhone на екран чохла.



Чохол Eye Smartcase виконує функції повноцінного Android-смартфона

Чохол буде доступний власникам iPhone X, iPhone 8, 7, 6s, 6, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus і 6 Plus. Купити чохол можна вже зараз на Indiegogo за ціною від 135 доларів (близько 3 574 гривні).

