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Анджелік Кербер виграла у фіналі Wimbledon в Серени Вільямс

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Анжелік Кербер виграла Wimbledon
Анжелік Кербер виграла Wimbledon / WTA

Німецька тенісистка Анджелік Кербер у двох сетах зуміла обіграти американку Серену Вільямс у фіналі Wimbledon

У 2016 році Серена Вільямс вже грала з Анджелік Кербер у фіналі Відкритого чемпіонату Англії. Тоді успіх був на стороні американки, для якої це була сьома перемога на Wimbledon (до цього вона перемагала у 2002, 2003, 2009, 2010, 2012 та 2015). У 2018 році німкеня взяла реванш. Для цього їй знадобилася одна година та сім хвилин.

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Ще у першому сеті Кербер повела у рахунку 2:0, однак Вільямс зуміла не лише зрівняти рахунок, але й вийти вперед 2:3. Та після цього чотири гейми поспіль виграла німкеня.

У другому сеті вирішальним став шостий гейм, коли Кербер виграла подачу суперниці. Це дозволило їй надалі без проблем взяти сет.

Для Кербер це стала перша перемога на Wimbledon і третя на турнірах Grand Slam. До цього вона у 2016 році виграла Australian Open (у Серени Вільямс) та US Open. Завдяки цій перемозі німкеня підніметься на 4-у позицію у рейтингу WTA. Українка Еліна Світоліна опуститься на 5-е місце. Серена Вільямс ж підніметься з 181-ого місця одразу на 28-у позицію.

Анжелік Кербер – Серена Вільямс 2:0 (6:3, 6:3)

 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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