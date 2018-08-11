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Анджеліна Джолі готує новий судовий "сюрприз" Бреду Пітту: ЗМІ

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт
Анджеліна Джолі та Бред Пітт / CNN

Судова тяганина з розлученням Анджеліни Джолі та Бреда Пітта продовжується, як і вимоги акторки. Тепер багатодітна мама готує нове судове звернення проти екс-коханого, в якому буде доводити, що за час їх неофіційних стосунків актор обіцяв забезпечувати її.

Як повідомляє TMZ, Анджеліна Джолі може отримати значно меншу суму після розлучення, аніж сподівалась. Все тому, що вона із Бредом Піттом не укладала шлюбного контракту, тому після остаточного розірвання стосунків акторка отримає половину спільно нажитого майна. 

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Після 2 років судової тяганини зірка дуже гостро поставила фінансове питання в суді. Західні ЗМІ активно обговорюють і той факт, що Анджеліна Джолі, яка має чималі доходи від зйомок, позичила у Бреда Пітта гроші на покупку будинку.

За словами інсайдерів, чоловік завжди заробляв значно більше. Та отримати ці гроші у Джолі не вдасться, бо тільки у 2014 році пара одружилась. Відтак акторка планує хоч трішки відідбрати заощадження екс-коханого.

 

Юристи ж переконані, що відсудити у Бреда Пітта чималу суму можна тільки у випадку, якщо Анджеліна Джолі доведе, що за 10 років неофіційних стосунків актор обіцяв забезпечувати її. Але це зробити у юридичному полі дуже складно, бо обидвоє зірок на час початку відносин були досить багатими та не мали ніколи бесід про це. Однак, за інформацією ЗМІ, Джолі готує відповідне звернення до служителів Феміди.

У ЗМІ також припускають, що саме ці суперечності стали причиною нещодавньої резонансної заяви, що її екс-коханий не виплачує аліментів на дітей. Таким чином Анджеліна Джолі прагне не тільки привернути увагу соціуму, але й згодом використати це у суді. Такі звинувачення вже спростували представники Бреда Пітта, заявивши, що голлівудська зірка маніпулює цим питанням у ЗМІ. 

Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Бред Пітт Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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