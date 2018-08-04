Анджеліна Джолі хоче всиновити ще одну дитину: реакція Бреда Пітта

43-річна голлівудська кіноактриса Анджеліна Джолі, яка виховує 6 дітей (троє з них всиновленні) вирішила взяти опіку над ще однією дитиною.

За словами Джолі, її діти "вже виросли і більше не потребують її так сильно, як раніше". Про це повідомляє видання Hollywood Life.

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Так, зірка планує подати документи про опіку відразу після закінчення зйомок фантастичного фільму "Малефісента 2".

Цікаво, що екс-чоловік Анджеліни Бред Пітт вже відреагував на новину. Він заявив, що Джолі хоче всиновити дитину через почуття самотності.

Крім того, Пітт наголосив, що йому абсолютно все одно на рішення екс-дружини.

У Бреда немає зараз бажання заводити дітей. Він любить своїх спадкоємців і не відчуває необхідності збільшувати сім'ю. Енджі завжди говорила Бреду про своє бажання мати якомога більше дітей. Для нього ця новина не стала сюрпризом,

– йдеться у джерелі.

Нагадаємо, що актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитись ще в 2016 році. Наразі пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса. Старший син Меддокс уже заявив, що хоче жити з батьком.