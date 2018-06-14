Анджеліна Джолі обурилась поведінкою преси щодо ситуації з розлученням

Голлівудська кіноактриса Анджеліна Джолі обурена тим, що ЗМІ поширюють інформацію про процес її розлучення з Бредом Піттом і тим самим створюють неправдиву цілісну картину.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Днями з’явилась інформація, що Вищий суд в Лос-Андежлесі, США, визначив, що біологічні та всиновлені діти подружжя повинні рівномірно спілкуватись як з Анджеліною Джолі, так і з Бредом Піттом. Відтак актор може бачитись з нащадками у зручний для себе час. Деякі ЗМІ навіть поширювали інформацію, що Анджеліна Джолі навіть може втратити опікунство над дітьми.

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Джолі виступила з офіційною заявою та зазначила, що витік інформації вводить всіх в оману і не служить інтересам їхніх з Бредом дітей.

"Від самого початку Анджеліна була сконцентрована на здоров'ї та інтересах дітей, тому особливо важливо було провести останнє судове засідання у приватному порядку. Сумно, що хтось з егоїстичних міркувань злив в пресу вибіркові частини протоколу засідання і створив неточну і неправильну картину", – йдеться в офіційному коментарі представників Джолі.