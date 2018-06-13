У мережі показали росіянку, яка дуже схожа на Анджеліну Джолі

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі дивує прихильників архівними знімками та кадрами зі знімальних майданчиків. Тепер у мережі показали росіянку, яка схожа на неї.

Відповідне фото з'явилось на Instagram-сторінці фан-групи Анджеліни Джолі. Це викликало шквал коментарів захоплених користувачів мережі та спровокувало десятки питань. Підписники вражено цікавились, чи це бува не сестра або родичка екс-дружини Бреда Пітта.

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На знімку показали росіянку Регіну Кову, яка має неймовірну схожість з Анджеліною Джолі.

Неймовірно. Ви можете в це повірити?

– написали в коментарі до допису.

Допис, поширений Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 12 Чер 2018 р. о 8:47 PDT

Відомо, що Регіна Кова живе в Москві та працює моделлю. Схожість манекенниці з голлівудською акторкою додає їй ще більшої популярності. Відтак дівчина створила свій блог та не приховує свого захоплення від особливості своєї зовнішності.

Варто зазначити, що на деяких знімках росіянка й справді нагадує Анджеліну Джолі.

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 23 Кві 2018 р. о 3:00 PDT

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 15 Кві 2018 р. о 9:34 PDT

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 2 Кві 2018 р. о 11:33 PDT

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 4 Чер 2018 р. о 1:01 PDT

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 25 Бер 2018 р. о 10:31 PDT

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 4 Січ 2018 р. о 10:06 PST

Допис, поширений Regina Kova (@risha_kova) 12 Чер 2018 р. о 11:11 PDT