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У мережі показали росіянку, яка дуже схожа на Анджеліну Джолі

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото з вільних джерел

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі дивує прихильників архівними знімками та кадрами зі знімальних майданчиків. Тепер у мережі показали росіянку, яка схожа на неї.

Відповідне фото з'явилось на Instagram-сторінці фан-групи Анджеліни Джолі. Це викликало шквал коментарів захоплених користувачів мережі та спровокувало десятки питань. Підписники вражено цікавились, чи це бува не сестра або родичка екс-дружини Бреда Пітта. 

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На знімку показали росіянку Регіну Кову, яка має неймовірну схожість з Анджеліною Джолі. 

Неймовірно. Ви можете в це повірити?
– написали в коментарі до допису. 

 

Відомо, що Регіна Кова живе в Москві та працює моделлю. Схожість манекенниці з голлівудською акторкою додає їй ще більшої популярності. Відтак дівчина створила свій блог та не приховує свого захоплення від особливості своєї зовнішності.

Варто зазначити, що на деяких знімках росіянка й справді нагадує Анджеліну Джолі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: Новини Росії LifeStyle Мода Анджеліна Джолі Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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