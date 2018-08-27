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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Анджеліна Джолі показала струнку фігуру у сукні без бретельок: фото

503 Читать новость на русском
Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / www.dailymail.co.uk

Відколи актриса Анджеліна Джолі повернулася з Лондона до Лос-Анджелеса, вона все частіше з’являється на публіці з дітьми.

Так, 26 серпня папарацці підловили 43-річну Анджеліну на прогулянці з її старшим сином 14-річним Паксом.

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Замість чорних балахонів, які приховують фігуру, зірка обрала облягаючу сукню без бретелей бежевого відтінку. Свій елегантний образ Джолі доповнила сумкою, замшевими туфлями і шаллю у тон сукні.

Анджеліна обрала сміливу сукню

Анджеліна Джолі з сином Паксом

Акрису з сином супроводжувала охорона 

Нагадаємо, Анджеліна Джолі уже два роки бориться з колишнім чоловіком Бредом Пітом за опіку над шістьма дітьми. Пітт навіть боявся, що його екс-дружина забере дітей з США у Лондон.

Проте, згідно з новим рішенням суду, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з дітьми через день.

Теги: LifeStyle Кіно Анджеліна Джолі
Джерело: 24 Канал
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