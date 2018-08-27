Анджеліна Джолі показала струнку фігуру у сукні без бретельок: фото
Відколи актриса Анджеліна Джолі повернулася з Лондона до Лос-Анджелеса, вона все частіше з’являється на публіці з дітьми.
Так, 26 серпня папарацці підловили 43-річну Анджеліну на прогулянці з її старшим сином 14-річним Паксом.
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Замість чорних балахонів, які приховують фігуру, зірка обрала облягаючу сукню без бретелей бежевого відтінку. Свій елегантний образ Джолі доповнила сумкою, замшевими туфлями і шаллю у тон сукні.
Анджеліна обрала сміливу сукню
Анджеліна Джолі з сином Паксом
Акрису з сином супроводжувала охорона
Нагадаємо, Анджеліна Джолі уже два роки бориться з колишнім чоловіком Бредом Пітом за опіку над шістьма дітьми. Пітт навіть боявся, що його екс-дружина забере дітей з США у Лондон.
Проте, згідно з новим рішенням суду, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з дітьми через день.