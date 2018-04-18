Анджеліна Джолі показала, як вміло керує літаком: видовищне відео

Голлівудська кіноактриса Анджеліна Джолі взяла участь у зйомках документального фільму "Зелена планета королеви" (The Queen's Green Planet), присвяченого проекту Єлизавети II по збереженню лісу. Там зірка показала свої вміння керувати літаком.

Кіноактриса у відеоролику вміло демонструє, як не лише вміє керувати літаком, а й садити його на трасу.

"Тут так красиво. Мені здається, це найкрасивіше місце на землі", – прокоментувала Анджеліна.

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Зірка додала, що піклуватись про клімат сьогодні як ніколи необхідно.

Зміна клімату за останні десятиліття дуже помітна. Це, в свою чергу, впливає на природу пустель – вони починають збільшуватися. Я люблю пустелі, але не хочу, щоб вони розширювалися таким чином,

– додала Джолі.

Документальний фільм про королеву Єлизавету II "Зелена планета королеви" (The Queen's Green Planet) вже з’явився на YouTube. У ньому можна переглянути повний фрагмент інтерв'ю з Анджеліною Джолі (з 31:25 год).

Зелена планета королеви: подивитись відео онлайн

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі раніше розповідала, що захоплюється Її Величністю через її екосвідомість та через те, що її діти захоплюються позицією королеви.