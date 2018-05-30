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Анджеліна Джолі повертається у кіно: перші кадри із зйомок "Малефісенти 2"

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Анджеліна Джолі та Ель Фаннінг
Анджеліна Джолі та Ель Фаннінг / Meaww

Уже стартували зйомки другої частини фільму "Малефісента", в якому головні ролі виконали Анджеліна Джолі та Ель Фаннінг.

У перший знімальний день Ель та Анджеліна зустрілися після довгої перерви і зробили дві кумедні фотографії у гримі своїх героїнь.

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"На знімальному майданчику "Малефісенти-2" день, коли приводять маму з собою на роботу", – жартома написала Фаннінг.

Ель Фаннінг

Дивіться трейлер першої частини "Маліфісенти":

 

Раніше повідомлялося, що Джолі має намір завершити акторську кар’єру та залишити Голлівуд, аби повністю присвятити себе вихованню шістьох дітей. Однак, це виявилися лише чутки, оскільки зірка погодилася на сиквел "Маліфісенти".

Крім того, у 2017 році зірка презентувала свій фільм "Спочатку вони вбили мого батька: Спогади дочки Камбоджі".

 

Теги: LifeStyle Кіно Анджеліна Джолі
Джерело: 24 Канал
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