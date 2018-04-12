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Анджеліна Джолі розповіла, чому захоплюється королевою Єлизаветою II

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Королева Єлизавета II та Анджеліна Джолі (2014 рік)
Королева Єлизавета II та Анджеліна Джолі (2014 рік) / www.harpersbazaar.com

Голлівудська кіноактриса Анджеліна Джолі взяла участь у зйомках документального фільму "Зелена планета королеви" (The Queen's Green Planet) та розповіла, чому Єлизавета II відіграє важливу роль у її житті.

Про це пишуть на Harper's Bazaar.

Документальна кінострічка Девіда Аттенборо про екологічні ініціативи британської королеви Єлизавети II з’явиться на телеканалі ITV1 16 квітня. У зйомках картини взяла участь і актриса Анджеліна Джолі зі своїми дітьми – 15-річним Меддоксом, 13-річним Паксом, 12-річною Захарою, 11-річною Шайло і дев'ятирічними двійнятами Вів'єн і Нокс.

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У фільмі буде показано, як сім’я актриси відвідала Намібію, де стали почесними гостями відкриття заповідника для тварин, які постраждали від рук браконьєрів. А також йтиметься про новий проект Джолі з урядом країни зі збереження лісів.

Джолі підкреслила, що королева Єлизавета II змогла навчити її дітей любити навколишнє середовище, через що вона глибоко поважає Її Величність.

Пояснити дітям, чому необхідно посадити дерево, – це найважливіше, чого я можу їх навчити. Саме цього вони навчилися у Її Величності. Діти запитують мене, чому королева Великої Британії піклується про дерева в Африці. Я відповідаю їм, що вони її не знають і не можуть зрозуміти, як це – бути королевою.
Але вона дійсно чудова жінка, яка піклується про людей в усьому світі і хоче, щоб і ваші, і її онуки могли насолоджуватися природою. Вона вважає, що це вкрай важливо, і я з нею згодна,
– зауважила Джолі.

До слова, у 2014 році актриса в Букінгемському палаці була удостоєна почесного титулу кавалерської дами за активну гуманітарну діяльність.


Королева Єлизавета II та Анджеліна Джолі (2014 рік)

Теги: LifeStyle Кіно Єлизавета II Анджеліна Джолі Королівська сім'я Голлівуд Екологія
Джерело: 24 Канал
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