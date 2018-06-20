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Анджеліна Джолі шокувала пихатою поведінкою під час зйомок "Малефісенти 2": деталі

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Анджеліна Джолі шокувала пихатою поведінкою під час зйомок "Малефісенти 2"
Анджеліна Джолі шокувала пихатою поведінкою під час зйомок "Малефісенти 2" / Фото з вільних джерел

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі зазвичай мило посміхається у камери фотографів, однак поза ними вміє влаштувати скандал. Так, під час зйомок "Малефісенти 2" багатодітна мама влаштувала чималий конфлікт.

Про це повідомляє Gossip Cop

Затяжне розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта викликало чимало співчуття у громадськості. Прихильники наввипередки захищають та всіляко підтримують голлівудську зірку, яка переживає нелегкі часи. Однак Анджеліна Джолі засмутила багатьох людей несподіваною витівкою під час зйомок другої частини "Малефісенти".

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Акторка влаштувала гучний скандал через те, що в менш відомої колеги Мішель Пфайффер така за розміром гримерка, як і в неї. За словами інсайдерів, під час з'ясування ситуації Анджеліна Джолі поводилась дуже зухвало та вимагала для себе більше приміщення. Окрім цього, перед режисерами вона поставила ще одну умову, яка розлютила всіх. 

Вона наполягла на тому, щоб їй виділили гримерку більшу, ніж у Мішель. І навіть вимагає, щоб грим їй наносили в першу чергу,
– зазначив інсайдер. 


Анджеліна Джолі та Мішель Пфайффер

Водночас 60-річна Мішель Пфайффер вирішила не звертати увагу на витівки Анджеліни Джолі. Хоч ситуація непроста, але вона не реагує на крики та скандали акторки. Відтак під час зйомок завжди панує напруження, а актори та члени знімального процесу навіть не підходять до норовливої Джолі. 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Анджеліна Джолі
Джерело: 24 Канал
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