17:40
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Анджеліна Джолі складає на Бреда Пітта провокативне досьє, – ЗМІ

413 Читать новость на русском
Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / yourtango.com

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі продовжує судову тяганину з екс-коханим Бредом Піттом. Зірка вкотре здивувала своєю підступністю, адже вона підступно складає досьє на чоловіка, яке згодом використає проти нього.

Весь світ продовжує спостерігати за одним з найгучніших розлучень в Голлівуді. Актори Бред Пітт та Анжеліна Джолі, які впродовж 10 років щасливо позували перед папараці, стали справжніми ворогами. Все тому, що понад 2 роки служителі Феміди розглядають питання про їх розлучення, зокрема, вирішують питання про опіку над їхніми дітьми. 

Читайте також: Усміхнена Анджеліна Джолі з'явилася на публіці з дітьми після новин про психічні розлади: фото

Нещодавно суд визнав, що 6 дітей повинні частіше бачитись з батьком – Бредом Піттом. Відтак поки триває юридична тяганина, всі нащадки зіркового подружжя повинні отримувати увагу від двох акторів. 

Дуже важливо, щоб у кожного з дітей були здорові і міцні відносини з їх батьком і матір'ю,
– зазначив суддя.

Однак, як повідомляє Radar Online, Анджеліна Джолі не припинить боротьбу. Ба більше, вона готується до наступного "двобою" з Бредом Піттом у суді. Зокрема, інсайдери видання стверджують, що акторка найняла приватного детектива, який складе на екс-коханого спеціальне досьє.

"Вона доручила їм скласти докладні досьє про Бреда, щоб використовувати цю інформацію на суді", – зазначив інсайдер. 

Нагадаємо, Джолі та Пітт очікують остаточного рішення, яке повинно регламентувати такі побачення. Нове засідання суду відбудеться 21 серпня. 

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Анджеліна Джолі Бред Пітт Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
сьогодні, 17:00 Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
Блог Медіа
Російські та іноземні артисти, які відмовилися виступати в Криму: список
сьогодні, 16:07 Російські та іноземні артисти, які відмовилися виступати в Криму: список
Наталя Боднар
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
сьогодні, 15:00 Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
Віталій Кулик
Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
сьогодні, 14:00 Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
Віталій Шабунін
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук