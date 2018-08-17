Анджеліна Джолі складає на Бреда Пітта провокативне досьє, – ЗМІ

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі продовжує судову тяганину з екс-коханим Бредом Піттом. Зірка вкотре здивувала своєю підступністю, адже вона підступно складає досьє на чоловіка, яке згодом використає проти нього.

Весь світ продовжує спостерігати за одним з найгучніших розлучень в Голлівуді. Актори Бред Пітт та Анжеліна Джолі, які впродовж 10 років щасливо позували перед папараці, стали справжніми ворогами. Все тому, що понад 2 роки служителі Феміди розглядають питання про їх розлучення, зокрема, вирішують питання про опіку над їхніми дітьми.

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Нещодавно суд визнав, що 6 дітей повинні частіше бачитись з батьком – Бредом Піттом. Відтак поки триває юридична тяганина, всі нащадки зіркового подружжя повинні отримувати увагу від двох акторів.

Дуже важливо, щоб у кожного з дітей були здорові і міцні відносини з їх батьком і матір'ю,

– зазначив суддя.

Однак, як повідомляє Radar Online, Анджеліна Джолі не припинить боротьбу. Ба більше, вона готується до наступного "двобою" з Бредом Піттом у суді. Зокрема, інсайдери видання стверджують, що акторка найняла приватного детектива, який складе на екс-коханого спеціальне досьє.

"Вона доручила їм скласти докладні досьє про Бреда, щоб використовувати цю інформацію на суді", – зазначив інсайдер.

Нагадаємо, Джолі та Пітт очікують остаточного рішення, яке повинно регламентувати такі побачення. Нове засідання суду відбудеться 21 серпня.