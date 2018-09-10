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Анджеліна Джолі в елегантній сукні засвітилась на вулицях Лос-Анджелеса: фото

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Анджеліна Джолі в Лос-Анджелесі
Анджеліна Джолі в Лос-Анджелесі / dailymail.co.uk

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі не переймається через затяжне розлучення з Бредом Піттом. Знаменитість в елегантній сукні вийшла на прогулянку в Лос-Анджелесі.

Поки адвокати Анджеліни Джолі працюють в поті чола, зірка безтурботно відпочиває від зйомок другої частини фільму "Малефісента". Акторка з дітьми тимчасово повернулась до Лос-Анджелеса, де проводить з нащадками весь вільний час. 

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Папараці видання The Daily Mail сфотографували Анджеліну Джолі, коли вона гуляла в Західному Голлівуді з 14-річним Паксом. Для звичайної прогулянки акторка виглядала аж занадто розкішно, чим привертала увагу всіх очевидців. Зірка вбрала світлу міді-сукню зі скромним вирізом, взуття на підборах та окуляри. Анджеліна Джолі виглядала щасливо та не приховувала своєї посмішки, смакуючи морозиво з сином. 


Анджеліна Джолі в Лос-Анджелесі

Водночас її всиновлена дитина – 14-річний Пакс – був вбраний у буденні речі. Підліток прогулявся із зірковою мамою у брендовій футболці, джинсах та кросівках. Ймовірно, Анджеліна з сином встигли піти на невеликий шопінг, адже в руках у хлопця виднівся пакет, заповнений коробками. 


Анджеліна Джолі з сином Паксом


Акторка Анжеліна Джолі з сином

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі уже два роки бореться з колишнім чоловіком Бредом Пітом за опіку над шістьма дітьми. Згідно з новим рішенням суду, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з нащадками через день.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Анджеліна Джолі Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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