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      Анджеліна Джолі вбрала елегантну сукню на офіційний захід в Перу: фото та відео

      1963 Читать новость на русском
      Анджеліна Джолі
      Анджеліна Джолі / Woman's day

      Голлівудська акторка Анджеліна Джолі не має наміру весь свій час присвячувати розлученню з Бредом Піттом. Зірка подалась до Перу, де взяла участь в офіційному заході та поспілкувалась з біженцями.

      Як повідомляє The Daily Mail, Анджеліна Джолі вирушила до Перу з 3-денним візитом. Це перший за довгий час офіційний вихід зірки в якості посла доброї волі ООН.

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      Причиною мандрівки Анджеліни Джолі є скрутне економічне становище венесуельців, які масово покидають країну та оселяються в Перу. Саме в такому центрі біженців побувала голлівудська зірка, яка поспілкувалась з людьми та взяла участь в офіційній конференції за участю міністра закордонних справ Перу. 

      "Венесуельці, з якими я зустрілася і поспілкувалася, назвали ситуацію в своїй країні критичною. Я чула історії людей, які помирають через відсутність допомоги медиків. Жоден з венесуельців, з якими я зустрілася, не хотів допомоги від благодійників. Вони прагнуть мати можливість допомогти собі самостійно. Багато з них зізнавались: "Ми не хотіли залишати свою батьківщину, але нам довелося", – розповіла Анджеліна Джолі. 

      Перед учасниками конференції та журналістами голлівудська акторка засвітилась у чорній елегантній сукні з шифоновими рукавами та мереживним декольте. Анджеліна Джолі розпустила розкішне волосся та зробила ледь помітний макіяж. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Noticiero52 (@noticiero52)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Варто зазначити, що акторка вже встигла побувати у місті Тумбес, де зустрілась з монахинями та мігрантами. Анджеліну Джолі поблагословили перед її 3-денною місією та розповіли про суть проблеми. 

       

       

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд біженці Анджеліна Джолі Перу
      Джерело: 24 Канал
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