Анджеліна Джолі висунула нові звинувачення проти екс-чоловіка Бреда Пітта: подробиці

Зіркове екс-подружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт продовжує боротьбу за опіку над дітьми. Зокрема , Джолі поскаржилася через свого адвоката на маленькі аліменти від Бреда Пітта.

Так, голлівудська кіноактриса заявила, що Бред Пітт не виплачує аліменти більш ніж півтора року. Про це повідомляє видання NBC News.

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Пітт зобов'язаний виплачувати допомогу на дітей. Він досі не виплатив суттєву суму аліментів після розлучення. Оскільки неофіційні домовленості про компенсацію дитячих витрат не підтримувалися Піттом більше півтора року, Джолі має намір подати про виплату аліментів у зворотному порядку,

– заявляє адвокат Джолі Саманта Блей Деджан.

Видання People з посиланням на джерела, які близькі до Пітта, наголошує, що актор з моменту розставання з Анджеліною Джолі вже заплатив їй не один мільйон доларів. Цікаво, що ця сума була набагато більшою за ту, про яку разом із Джолі спочатку домовлялися.

"Бред вже заплатив набагато більше, ніж передбачає неофіційна угода і навіть більше, ніж суддя би зобов'язав його заплатити, якби існувала така постанова", – йдеться у джерелі.



Анджеліна Джолі і Бред Пітт з дітьми

Нагадаємо, що актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитись ще в 2016 році. Наразі пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса. Старший син Меддокс уже заявив, що хоче жити з батьком. Однак Джолі продовжує вимагати повної опіки, не враховуючи розбіжностей із підлітком.