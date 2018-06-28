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22:53, 26 червня
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Анджеліна Джолі зачарувала бездоганним образом у Лондоні: фото

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Getty Images

Знаменита американська актриса Анджеліна Джолі здивувала розкішною елегантністю під час святкової служби у соборі Святого Павла у Лондоні, яка присвячена 200-річчю ордена Святих Михайла і Георгія.

Анджеліна у 2014 році була удостоєна титулу Дами ордена за активну гуманітарну діяльність.

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Анджеліна Джолі на службі, присвяченій 200-річчю ордена Святих Михайла і Георгія

43-річна Джолі виглядала бездоганно у сукні кольору слонової кістки та капелюшку. Зірка доповнила образ рукавичками та клатчем.

Попри затяжне розлучення, Анджеліна Джолі мала чудовий вигляд 

До слова, королева Єлизавета II пропустила службу через погане самопочуття.

Усі фото: Getty Images

Нагадаємо, Анджеліна Джолі цього літа знімається у Великобританії в продовженні "Малефісенти".

Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Кіно
Джерело: 24 Канал
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