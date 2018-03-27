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Анджеліна Джолі закрутила новий роман, – ЗМІ

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото з відкритих джерел

В житті 42-річної актриси Анджеліни Джолі з'явився новий чоловік після розлучення з Бредом Піттом.

Про це пише американське відоме видання Entertainment Tonight.

Як вказують джерела з оточення актриси, Джолі сходила на кілька побачень з агентом з нерухомості.

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Анджеліни Джолі

"Наразі їх стосунки не можна назвати серйозними, вони тільки почали пізнавати один одного. Він симпатичний немолодий чоловік, працює агентом з нерухомості і не має жодного відношення до Голлівуду", – каже співрозмовник.

Водночас джерело повідомило, що возз'єднання Пітта і Джолі малоймовірне.

"Після розставання з Бредом Енджі була дуже пригнічена. Нова людина в її житті, з якою можна просто проводити час, допомогла їй впоратися з цим. Люди говорять про те, що вони з Бредом можуть знову бути разом, але це навряд чи станеться. Історія Бреда і Енджі закінчилася погано і навіть не дивлячись на те, що вони разом з дітьми пройшли терапію з експертами, вони навіть не можуть перебувати в одній кімнаті", – поділилося джерело.

Джолі з сином

Джолі з доньками

Співрозмовник розповів і про таємний роман Бреда Пітта. Як відомо, у західній пресі продовжують обговорювати стосунки акторів Бреда і Дженніфер Еністон, які колись були одружені.

"Він не розмовляє на тему, з ким зустрічається, але він безумовно ходить на побачення. Жінка, яка привернула його увагу, також не має відношення до шоу-бізнесу або Голлівуду", – кажуть інсайдери.

Після скандального розлучення з Бредом Піттом Джолі приписували кілька романів. Останній, на кого звернули увагу ЗМІ – 33-річний актор Гаррет Хедлунд.

Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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