Анджеліна Джолі зіграє маму Пітера Пена і Аліси з "Країни чудес"

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі зіграє ще в одному "казковому" фільмі. Це буде фільм-приквел відомих британських казок.

Джолі зніметься в картині "Come Away", режисером якої виступить Бренда Чепмен. Про це повідомляє Harper's Bazaar.

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Фільм стане приквелом до історій Пітера Пена і Аліси з казки "Аліса в Країні чудес".

За сюжетом Пітер і Аліса є братом і сестрою. Вони намагаються врятувати своїх батьків від відчаю і депресії після загибелі їх старшого брата в аварії. Згодом їм доводиться зробити вибір між вигадкою та реальністю. В результаті вони відправляються у свої подорожі: Пен – у Нетландію, Аліса – в Країну чудес.

Роль батька зіграє актор Девід Ойелоуо, відомий за фільмами "Дворецький" і "Лінкольн". А роль матері – Анджеліна Джолі.

Орієнтовно фільм вийде на кіноекрани у 2020 році.

Нагадаємо, вже розпочалися зйомки другої частини фільму "Малефісента", в якому головні ролі виконали Анджеліна Джолі та Ель Фаннінг.