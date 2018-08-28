Анджеліна Джолі змінила адвоката і продовжує судову тяганину з Бредом Піттом

Зіркове екс-подружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт продовжує боротьбу за опіку над дітьми. Стало відомо, що голлівудська актриса все-таки вирішила змінити свого адвоката.

Як раніше повідомлялось, одна з найкращих адвокатів США з питань розлучення Лаура Вассер вирішила припинити співпрацю з Анджеліною Джолі. Зазначається, що юрист навіть назвав поведінку акторки "безглуздою та необґрунтованою", а саму Джолі – "отруйною" в словах та діях. Відтак Вассер припинила представляти зірку у суді.

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Таку скандальну інформацію прокоментувала прес-секретар Анджеліни Джолі – Мінді Найбі. Цю інформацію спростували і заявили, що Лаура Вассер продовжить представляти інтереси акторки під час розлучення з Бредом Піттом.

Однак, як зараз повідомляє видання People, Вассер все-таки не буде працювати з Джолі. Слухання, яке мало відбутись 21 серпня, було перенесено, тому що Джолі найняла нового адвоката – Саманту Блей Деджан.

Анджеліна вирішила змінити адвоката на Саманту Блей Дежан, оскільки вона – експерт в захисті інтересів дітей. Анджеліна була рада співпраці з Лаурою в останні кілька тижнів для передавання справи,

– зазначає представник Джолі.

Цікаво, що джерело з близького оточення Анджеліни інформує, що Джолі налаштована на зцілення сім'ї та продовжує підтримувати примирення дітей з Бредом

"Вона стала покладатися на поради Саманти і вирішила, що буде краще, якщо саме вона візьме на себе захист її інтересів. Анджеліна і раніше зосереджена на зцілення своєї сім'ї", – наголосив інсайдер.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі уже два роки бореться з колишнім чоловіком Бредом Пітом за опіку над шістьма дітьми. Пітт навіть боявся, що його екс-дружина забере дітей з США у Лондон.



Проте, згідно з новим рішенням суду, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з дітьми через день.