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Анджеліні Джолі – 43: еволюція стилю першої модниці Голлівуду у фотографіях

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Анджеліні Джолі – 43 роки
Анджеліні Джолі – 43 роки / 24 Канал

Американська кіноактриса Анджеліна Джолі, яка завжди відрізнялась особливим почуттям стилю, сьогодні святкує 43-й день народження. Впродовж її творчої кар'єри та особистого життя відбулось багато змін, але незрівнянний смак у її гардеробі вже можна спостерігати не один десяток років.

Джолі є яскравою представницею класичного стилю, якому вона не зраджує з юності. Її улюбленими кольорами впевнено можна назвати чорний, молочний та червоний. Незрівнянні туфлі-човники, розкішні сукні стриманого крою з натяком на відвертість, вишукані макіяжі та елегантні зачіски – все це про стиль Анджеліни Джолі лише в декількох словах.

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Легендарна акторка, фотомодель, режисер, посол доброї волі ООН, лауреат премії "Оскар" і трьох премій "Золотий глобус", а також володарка премії "BAFTA" і Гільдії кіноакторів США зіграла у більше ніж 40 кінострічках і сама займалась продакшном кількох картин. Джолі була тричі одруженою та має 6 дітей. 

У її день народження пропонуємо поглянути, як змінювався стиль оскароносної Джолі на прикладі світлин з червоної доріжки. 

Церемонія "CableACE Awards" 1997 рік

Церемонія "Золотий глобус" 1998 рік

Церемонія "Золотий глобус" з братом Джеймсом, 1999 рік

Церемонія "Оскар" 2000 рік

Церемонія "Золотий глобус" 2001 рік

Прем'єра фільму "За гранню" 2003 рік

Церемонія "Оскар" 2004 рік

Відкриття організації "Peace One Day" 2005 рік

Прем'єра фільму "Хороший пастух" з третім чоловіком Бредом Піттом, 2005 рік

Прем'єра фільму "Тринадцять друзів Оушена" 2007 рік

Прем'єра фільму "Панда Кунг-Фу" з третім чоловіком Бредом Піттом, 2008 рік

Церемонія "Золотий глобус" 2009 рік

Прем'єра фільму "Турист" 2010 рік

Премія "Золотий глобус" 2011 рік

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Премія "Золотий глобус" 2012 рік

Прем'єра фільму "Всесвітня війна Z" 2013 рік

Церемонія "Оскар" 2014 рік

Прем'єра фільму "Біля моря" 2015 рік

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Прем'єра фільму "Панда Кунг-Фу 3" 2016 рік

Церемонія "Hollywood Film Awards" 2017 рік

Церемонія "Critics Choice Awards" 2018 рік

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Кіно Анджеліна Джолі
Джерело: 24 Канал
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