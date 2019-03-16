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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Анексія та кібератаки на українські вибори: на що піде Путін, щоб підняти свій рейтинг

      39 Читать новость на русском

      У президента Росії Володимира Путіна критично низько впав рейтинг. Причиною цьому є те, що спочатку російська Держдума підвищила пенсійний вік, потім ціни на вивіз сміття, а наостанок ще й замахнулася на свободу Інтернету.

      У Ярославлі росіяни протестували проти нової реформи в комунальній сфері. На мітинги вийшли і у Новосибірську, Мурманську, Саратові, Нижньому Новгороді.

      Читайте також: Путіна усуне від влади його ж оточення, – Яковина

      Оскільки Кремль наказав регіонам самим розбиратися зі сміттям. Визначити єдиного відповідального, який має вивозити відходи, розчищати сміттєзвалища та переробляти. А в комунальних рахунках росіян з'явилася додаткова стаття витрат – за вивіз сміття. Проте ніхто цього не робить, хоч гроші люди платять.

      росія путін мітинги
      У комунальних рахунках росіян з'явилася додаткова стаття витрат – за вивіз сміття

      росія путін мітинги
      У Росії почалися мітинги через вивіз сміття

      У Москві також відбувся мітинг за вільний Інтернет. На початку березня активісти протестували проти намірів Кремля ізолювати російський сегмент всесвітнього павутиння.

      На проспект Сахарова вийшло щонайменше 30 тисяч протестувальників, обурених спробами влади ще більше придушити права і свободи громадян. Але їх не почули у Кремлі. Дежрдума у першому читанні схвалила законопроект про ізоляцію Інтернета.

      мітинг росія інтернет
      Мітинг через ізоляцію Інтернета

      У Набережних Челнах активісти встановили імітацію могили російського президента. Пояснюють: як Путін поховав інтернет – так громадяни поховали Путіна.

      путін росія москва кремль
      Пам'ятник Володимиру Путіну

      На тлі соціальних і економічних проблем в Росії і загострення стосунків із Заходом рейтинги російського президента стрімко покотилися вниз. Зараз Путіну довіряє лише 32% громадян – показують свіжі соцопитування.

      Це найгірший показник за останні 15 років, кажуть експерти. Перші дзвіночки були ще минулого року, коли Кремль підняв росіянам пенсійний вік. Вже тоді рейтинг довіри до Путіна обвалився до 36%. Негативні тенденції цього року лише посилилися.

      Ситуативно рейтинги падають через негативні очікування, протиріччя між запевненнями влади, що доходи зростають, і тією картиною, яку люди бачать в родині і навколо себе,
      – заявив політолог Аббас Галлямов.

      В останнє, коли рейтинги Путіна котилися вниз, Кремль, аби відволікти громадян від внутрішніх проблем, пішов на авантюру – загарбав Крим у України. Внутрішнім споживачам, це піднесли як найбільшу перемогу Росії.

      У 2014 році рейтинги підтримки Путіна підскочили до рекордних 80%. На тлі цих громадських настроїв йому вдалося втриматися у президентському кріслі у 2018 році. Проте ейфорії від загарбання Криму вистачило не на довго.

      путін москва росія
      Рейтинг Володимира Путіна критично низький

      У 2019 році Путіну треба шукати нові способи повернути довіру співгромадян. Для цього Кремль може піти на нові військові і не тільки авантюри – вважають експерти

      "Це може бути анексія Білорусі. Це можуть бути кібернетичні напади на країни Європейського Союзу, на Україну, до речі, в ході виборів і президентських, і парламентських", – наголосив голова правління фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

      Люди, котрі хочуть і готові посісти місце Путіна, в Росії є. Але опозиціонери слабкі і діють незлагоджено. І по одинці їм навряд чи удасться усунути ВВП. Так, найпопулярнішому опозиційному лідеру Алєксєю Навальному, симпатизує усього 12% населення.

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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини Білорусі
      Джерело: 24 канал
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