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      Анексований Крим: як російське радіо заглушує українське

      124 Читать новость на русском
      Анексія Криму
      Анексія Криму / provse.today

      Сигнал семи українських радіостанцій у 20 населених пунктах північного Криму повністю або частково заглушається сигналом російських радіостанцій.

      Під час моніторингу правозахисники перевірили 13 частот семи українських радіостанцій, які отримали дозвіл від Нацтелерадіо на мовлення на півночі Криму з підконтрольних Україні селищ Чонгар і Чаплинка. Про це повідомила "Кримська правозахисна група" за підсумками моніторингу, який провели в березні-квітні 2019 року.

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      "Кримська правозахисна група" повідомила, що моніторинг було організовано за допомогою автомагнітол у населених пунктах Північного Криму, розташованих поруч з пунктом пропуску Чаплинка.

      Зокрема, моніторинг проведено у наступних 20 населених пунктах: Надеждино, Красноармійське, Вишнівка, Кріпке, Танкове, Пролетарка, Красноперекопськ, Радгоспне, Таврійське, Рисове, Почесне, Перекоп, Армянськ, Суворове, П'ятихатка, Карпова балка, Філатовка, Ішунь, Томашівка, Воїнка.

      Крим радіо
      Радіостанції в Криму

      Правозахисники зафіксували такі дані:

      1. На частоті радіо "Мейдан" 102,3 МГц у 17 населених пунктах ловить російське радіо "Супутник в Криму".
      2. На частоті "Крим.Реалії" 98,6 — немає сигналу у всіх 20 населених пунктах.
      3. На частоті "Армії FM" 96 МГц — також немає сигналу.
      4. "Перець FM" на частоті 96,4МГц чутно тільки в одному населеному пункті з 20, а у 18 населених пунктах на цій частоті звучить російське радіо "Море".
      5. На частоті "Радіо НВ" 99,8 МГц немає сигналу.
      6. Радіо "Культура" чутно тільки у 2 населених пунктах з 20, а в 17 населених пунктах зі списку моніторингу звучить російське радіо «Крим».
      7. На частоті 106,4 МГц замість радіо "Промінь" в 19 населених пунктах звучить підконтрольне окупаційній владі радіо "Ватан Седасы". В одному населеному пункті — немає сигналу.
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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Новини Росії ЗМІ
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