Анексований Крим: як російське радіо заглушує українське

Сигнал семи українських радіостанцій у 20 населених пунктах північного Криму повністю або частково заглушається сигналом російських радіостанцій.

Під час моніторингу правозахисники перевірили 13 частот семи українських радіостанцій, які отримали дозвіл від Нацтелерадіо на мовлення на півночі Криму з підконтрольних Україні селищ Чонгар і Чаплинка. Про це повідомила "Кримська правозахисна група" за підсумками моніторингу, який провели в березні-квітні 2019 року.

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"Кримська правозахисна група" повідомила, що моніторинг було організовано за допомогою автомагнітол у населених пунктах Північного Криму, розташованих поруч з пунктом пропуску Чаплинка.

Зокрема, моніторинг проведено у наступних 20 населених пунктах: Надеждино, Красноармійське, Вишнівка, Кріпке, Танкове, Пролетарка, Красноперекопськ, Радгоспне, Таврійське, Рисове, Почесне, Перекоп, Армянськ, Суворове, П'ятихатка, Карпова балка, Філатовка, Ішунь, Томашівка, Воїнка.



Радіостанції в Криму

Правозахисники зафіксували такі дані: