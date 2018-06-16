"Ангел" Victoria's Secret показала шанувальникам оголені груди: фото (18+)

Напередодні популярний чоловічий журнал Maxim традиційно опублікував рейтинг найсексуальніших жінок планети. Серед них – бразильська модель, "ангел" Victoria's Secret Лаїс Рібейро.

Після чого модель опублікувала відверте фото на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Спокуслива Ратажковскі показала сідниці перед дзеркалом: фото (18+)

Дівчина зазначила, що для неї це честь знову потрапити у список найсексуальніших жінок планети.

Автором фото став знаменитий фотограф Жером Дюран.



Лаїс Рібейро / Instagram