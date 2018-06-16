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"Ангел" Victoria's Secret показала шанувальникам оголені груди: фото (18+)

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Лаїс Рібейро
Лаїс Рібейро / Instagram

Напередодні популярний чоловічий журнал Maxim традиційно опублікував рейтинг найсексуальніших жінок планети. Серед них – бразильська модель, "ангел" Victoria's Secret Лаїс Рібейро.

Після чого модель опублікувала відверте фото на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина зазначила, що для неї це честь знову потрапити у список найсексуальніших жінок планети.

Автором фото став знаменитий фотограф Жером Дюран.

лаїс рібейро
Лаїс Рібейро / Instagram

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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