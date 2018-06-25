Ангел Victoria's Secret Барбара Палвін показала спокусливі груди у купальнику: фото

24-річна популярна угорська модель Барбара Палвін знялася у спокусливій рекламі купальників для Sports Illustrated.

Новим знімком з фотосесії Барбара поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина позує з мінімальним природним макіяжем і вологим волоссям у вишневому купальнику. Барбара Палвін вкотре вражає прихильників своєю ідеальною фігурою.

Крім того, Барбара знялася ще й у пікантному відео для Sports Illustrated.



Барбара Палвін / Spotrs Illustrated