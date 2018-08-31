"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк показала обличчя без макіяжу: фото
Одна із найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret Ельза Госк завжди виглядає бездоганно. Модель часто демонструє красу свого тіла у відвертих фотосесіях. Тепер зірка показала. як вона виглядає без макіяжу.
Всі звикли бачити Ельзу Госк в ефектних образах та з бездоганним макіяжем. Та навіть у буденних речах модель робить селфі, які підкорюють мережу.
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Таку ідеальність свого образу Ельза Госк вирішила порушити фотографією без make-up. Модель зробила знімок свого обличчя зблизька та розмістила його на своїй сторінці в Instagram. Як виявилось, лице Ельзи Госк вкрите чималою кількістю веснянок. Та від цього модель виглядала не менш привабливо, ніж на професійних фото в модних глянцях. Це підтвердили і її прихильники. які засипали манекенницю компліментами.