"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк показала обличчя без макіяжу: фото

Одна із найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret Ельза Госк завжди виглядає бездоганно. Модель часто демонструє красу свого тіла у відвертих фотосесіях. Тепер зірка показала. як вона виглядає без макіяжу.

Всі звикли бачити Ельзу Госк в ефектних образах та з бездоганним макіяжем. Та навіть у буденних речах модель робить селфі, які підкорюють мережу.

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Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 29 Сер 2018 р. о 11:15 PDT

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 24 Сер 2018 р. о 4:54 PDT

Таку ідеальність свого образу Ельза Госк вирішила порушити фотографією без make-up. Модель зробила знімок свого обличчя зблизька та розмістила його на своїй сторінці в Instagram. Як виявилось, лице Ельзи Госк вкрите чималою кількістю веснянок. Та від цього модель виглядала не менш привабливо, ніж на професійних фото в модних глянцях. Це підтвердили і її прихильники. які засипали манекенницю компліментами.