"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк показала звабливі фото в мережі: 18+

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк має ідеальні форми, які не соромиться показувати у відвертих фото. Так, на її сторінці в Instagram з'явились спокусливі знімки, що набули чималої популярності.

У свої 29 років Ельза Госк може похизуватись стрімкою кар'єрою, адже дівчина – одна з найбільш відомих "ангелів" Victoria's Secret. Модель запрошують на зйомки відомі бренди, а її знімки часто прикрашають обкладинки глянцевих журналів. Та звабливі фото Ельзи Госк можна побачити не тільки у виданнях, але й у соціальній мережі, адже зірка полюбляє дивувати своїх прихильників гарячими світлинами без одягу.

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Нещодавно популярна манекенниця вирішила показати, як вона виглядає у буденному житті. Спершу оголена Ельза Госк показала знімки з ванної кімнати. На фото модель позує перед камерою, грайливо прикривши оголене тіло. У руках модель тримає келих з напоєм, що додає пікантності знімкам.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 7 Чер 2018 р. о 5:44 PDT

На інших фото, зроблених в американському штаті Нью-Мексико, модель демонструє ідеальний прес у кольоровому вбранні. Ельза Госк, вмостившись на дивані, підняла стильну сукню вільного крою, засвітивши ажурну спідню білизну.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 8 Чер 2018 р. о 11:39 PDT

Вбравши мереживний топ та труси, Ельза Госк не втрималась від фото. Модель обрала пікантні пози, вигнувшись на кріслі.

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Зазначимо, що виглядає модель розкішно. Тому навіть скромне помешкання, в якому вона зробила серію сексуальних фото, виглядає колоритно та привабливо.