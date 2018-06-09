"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк показала звабливі фото в мережі: 18+
"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк має ідеальні форми, які не соромиться показувати у відвертих фото. Так, на її сторінці в Instagram з'явились спокусливі знімки, що набули чималої популярності.
У свої 29 років Ельза Госк може похизуватись стрімкою кар'єрою, адже дівчина – одна з найбільш відомих "ангелів" Victoria's Secret. Модель запрошують на зйомки відомі бренди, а її знімки часто прикрашають обкладинки глянцевих журналів. Та звабливі фото Ельзи Госк можна побачити не тільки у виданнях, але й у соціальній мережі, адже зірка полюбляє дивувати своїх прихильників гарячими світлинами без одягу.
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Нещодавно популярна манекенниця вирішила показати, як вона виглядає у буденному житті. Спершу оголена Ельза Госк показала знімки з ванної кімнати. На фото модель позує перед камерою, грайливо прикривши оголене тіло. У руках модель тримає келих з напоєм, що додає пікантності знімкам.
На інших фото, зроблених в американському штаті Нью-Мексико, модель демонструє ідеальний прес у кольоровому вбранні. Ельза Госк, вмостившись на дивані, підняла стильну сукню вільного крою, засвітивши ажурну спідню білизну.
Вбравши мереживний топ та труси, Ельза Госк не втрималась від фото. Модель обрала пікантні пози, вигнувшись на кріслі.
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Зазначимо, що виглядає модель розкішно. Тому навіть скромне помешкання, в якому вона зробила серію сексуальних фото, виглядає колоритно та привабливо.