"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк знялася у яскравому образі: фото
Відома шведська модель та "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк знялася у рекламі навушників Urbanista Detroit.
Спеціально для зйомки Ельза змінила свій образ на більш яскравий – модель перефарбувала волосся у рожевий колір.
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29-річна Ельза позувала у джинсових куртках насичених кольорів, з під яких було видно мереживну білизну.
Ельза Госк
Джерело: 24 Канал
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