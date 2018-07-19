"Ангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул показала звабливе тіло після пологів: фото 18+

Знаменита південноафриканська модель Кендіс Сванепул, яка 19 червня народила другу дитину, напередодні отримала шквал критики стосовно її "неідеальної" фігури у купальнику після пологів. Цього разу "ангел" Victoria’s Secret показала свій оголений спокусливий силует у дзеркалі.

Кендіс Сванепул опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram.

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29-річна оголена модель обернулася до дзеркала і прикрила груди рукою. З аксесуарів на дівчині можна помітити лише масивні сережки.



Кендіс Сванепул / Instagram

Крім того, супермодель показала свої архівні фото, коли вона була на третьому місяці вагітності.



Кендіс Сванепул / Instagram



Кендіс Сванепул / Instagram



Кендіс Сванепул / Instagram

Нагадаємо, що Кендіс народила другого сина від чоловіка Германна Ніколі 19 червня. Згодом зіркова пара зізналась, що назве хлопчика ім’ям Арієль. Подружжя також виховує старшого сина Анака, який з'явився на світ у жовтні 2016 року.