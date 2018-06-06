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"Ангел" Victoria's Secret Лаїс Рібейро знялася у сексуальній фотосесії: гарячі кадри

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Лаїс Рібейро
Лаїс Рібейро / Фото з Іnstagram

"Ангел" Victoria's Secret Лаїс Рібейро знялася в новій фотосесії для журналу Sports Illustrated Swimsuit.

У новому фотосеті 27-річна модель позувала у різноманітних купальниках, білизні і навіть топлес.

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Лаїс Рібейро для Sports Illustrated

Зйомка відбувалася на багамському пляжі. Автором фотосесії для журналу Sports Illustrated став Бен Уоттс.

Додамо, що недавно Лаїс поділилася новими фото з Домінікани, де насолоджувалася відпочинком.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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