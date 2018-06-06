"Ангел" Victoria's Secret Лаїс Рібейро знялася у сексуальній фотосесії: гарячі кадри
"Ангел" Victoria's Secret Лаїс Рібейро знялася в новій фотосесії для журналу Sports Illustrated Swimsuit.
У новому фотосеті 27-річна модель позувала у різноманітних купальниках, білизні і навіть топлес.
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Лаїс Рібейро для Sports Illustrated
Зйомка відбувалася на багамському пляжі. Автором фотосесії для журналу Sports Illustrated став Бен Уоттс.
Додамо, що недавно Лаїс поділилася новими фото з Домінікани, де насолоджувалася відпочинком.
Джерело: 24 Канал
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