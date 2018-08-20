"Ангел" Victoria's Secret Лілі Олдрідж вдруге вагітна

Супермодель та зірка білизняного бренду Victoria's Secret повідомила в мережі, що чекає на появу другої дитини від свого чоловіка Кейлеба Фолловілла.

Про це Лілі Олдрідж сповістила на власній Instagram-сторінці вчора, 20 серпня.

"Сюрприз!" – неочікувано та лаконічно підписала знімок зірка. На фото модель позує в стильному купальнику та демонструє великий округлий животик, який вона, схоже, ретельно приховувала від шанувальників.

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Публікація зібрала декілька сотень тисяч вподобань та коментарів як від фанатів, так і від колег по роботі: Джоан Смоллс, Наташі Полі, Ірини Шейк, Кендалл Дженнер, Алессандри Амброссіо, Карлі Клосс Адріани Ліми та інших.



Лілі Олдрідж вдруге вагітна

Варто додати, що Лілі Олдрідж одружилась на вокалістові групи Kings of Leon Кейлебі Фолловіллі у 2011 році, зустрічавшись перед цим чотири роки. У 2012 році в пари народилась донька Діксі Перл.



Лілі Олдрідж з Кайлебом і Діксі