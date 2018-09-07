"Ангел" Victoria’s Secret нагодувала грудьми сина у вечірній сукні: фото

Зірка білизняного бренду Victoria’s Secret Кендіс Сванепул нещодавно повернулась у світське життя після других пологів. Незважаючи на гламурний образ, в якому побувала Тижні моди в Нью-Йорку, матуся встигла нагодувати дитину грудьми.

Зворушливий знімок Кендіс опублікувала у своєму Instagram пару годин тому. Фотографію, де модель годує сина Аріеля грудьми у розкішній міні-сукні чорного кольору, вже оцінило більше 250 тисяч підписників.

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Кендіс Сванепул з 2-місячним сином Аріелем

Новий вечірній образ зірка встигла показати на вечірці на честь презентації книги фотографій Рассела Джеймса, у зйомці якого нещодавно сама взяла участь. Світський захід було влаштовано в рамках Тижня моди в Нью-Йорку.

Варто додати, що південноафриканська модель Кендіс Сванепул вже не вперше публікує "материнські" знімки. Жінка активно пропагує годування дітей у публічних місцях та сміливо постить відповідні фото у соцмережах.