"Ангел" Victoria’s Secret оголилась для модного глянцю: ефектні фото

Супермодель та "ангел" Victoria’s Secret Ромі Стрейд стала обличчям нового березневого випуску Harper’s Bazaar Greece.

Зірка світових подіумів приміряла декілька стильних образів у дуже ефектному фотосеті. Світлини, в яких чарувала приваблива зовнішність та напівтьмяне освітлення студії, вийшли справді неймовірними.

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Автором фотоісторії став американський фотограф Адам Франціно. Для зйомки Стрейд приміряла чарівні сукні Versace, оголивши на деяких знімках інтимні частини тіла. На окремих фото Ромі наважилась навіть знятись оголеною, накинувши на плечі лише жакет або стильну куртку.