"Ангел" Victoria's Secret оголилась для модного глянцю: спокусливі фото

Знаменита португальська модель та "ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо стала обличчям нового червневого випуску видання Vogue Mexico.

Декілька днів тому з’явились лише фото з модної обкладинки, а тепер шанувальники можуть побачити повний фотосет.

Читайте також: Сара Сампайо стала зіркою мексиканського Vogue: перші фото

Автором пікантної фотоісторії на морському узбережжі став Джампаоло Сгура. Для зйомки модель приміряла декілька відвертих образів, а на деяких фото – і зовсім оголилась.



Сара Сампайо для Vogue Mexico

Так, дівчина позувала у стильному помаранчевому купальнику та водолазних костюмах в морському човні, огортала себе теплим светром та приміряла легкі сукні.



Сара Сампайо для Vogue Mexico



Сара Сампайо для Vogue Mexico



Сара Сампайо для Vogue Mexico

Читайте також: Алессандра Амбросіо зачарувала ідеальною фігурою у сексуальному купальнику: фото

Всі образи були неймовірно природніми та навіть пікантно дикими, оскільки у неї на всіх знімках було мокре волосся та майже повна відсутність макіяжу. Амплуа, яке приміряла для себе Сара у цьому фотосеті, їй дуже пасувало.



Сара Сампайо для Vogue Mexico