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"Ангел" Victoria's Secret оголилась для модного глянцю: спокусливі фото

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Сара Сампайо для Vogue Mexico
Сара Сампайо для Vogue Mexico / Фото з соцмереж

Знаменита португальська модель та "ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо стала обличчям нового червневого випуску видання Vogue Mexico.

Декілька днів тому з’явились лише фото з модної обкладинки, а тепер шанувальники можуть побачити повний фотосет.

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Автором пікантної фотоісторії на морському узбережжі став Джампаоло Сгура. Для зйомки модель приміряла декілька відвертих образів, а на деяких фото – і зовсім оголилась.


Сара Сампайо для Vogue Mexico

Так, дівчина позувала у стильному помаранчевому купальнику та водолазних костюмах в морському човні, огортала себе теплим светром та приміряла легкі сукні.


Сара Сампайо для Vogue Mexico


Сара Сампайо для Vogue Mexico


Сара Сампайо для Vogue Mexico

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Всі образи були неймовірно природніми та навіть пікантно дикими, оскільки у неї на всіх знімках було мокре волосся та майже повна відсутність макіяжу. Амплуа, яке приміряла для себе Сара у цьому фотосеті, їй дуже пасувало.


Сара Сампайо для Vogue Mexico

Теги: LifeStyle Мода Еротика Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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