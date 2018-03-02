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"Ангел" Victoria's Secret оголилась на пляжі: фото (18+)

3089 Читать новость на русском
Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Одна з найвідоміших моделей сучасності та "ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс взяла участь у еротичному фотосеті на морському узбережжі.

Вдповідні фото з'явились на її Instagram-сторінці.

Американська топ-модель звабливо лягла на пісок морського берегу, ледь прикривши руками свої груди. Зірка позувала повністю оголеною, а на фоні сутінків або ж світанку вона виглядала неймовірно спокусливо.

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Жасмін Тукс

Автором знімків став фотограф Девід Румер. Менше ніж за півдоби спокусливі знімки вподобало більше сто тисяч користувачів.

Жасмін вже не вперше публікує такі фото. Ще один знімок з цього ж фотосету модель публікувала ще на початку лютого.

Теги: LifeStyle Мода Секс Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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