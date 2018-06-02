"Ангел" Victoria’s Secret опублікувала спокусливе фото в рушнику (18+)

Супермодель та "ангел" Victoria’s Secret Ромі Стрейд опублікувала інтимні фото, де вона позує в одному рушнику і тримає у руках зубну щітку.

22-річна супермодель часто тішить своїх прихильників спокусливими фото. Цього разу вона опублікувала пікантне фото на своїй сторінці в Instagram.

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"Це вихідні. А які у Вас плани?" – написала дівчина під фото.



Ромі Стрейд / Instagram



Ромі Стрейд / Instagram

Нагадаємо, Ромі Стрейд стала обличчям нового березневого випуску Harper’s Bazaar Greece.