"Ангел" Victoria’s Secret опублікувала спокусливе фото в рушнику (18+)
Супермодель та "ангел" Victoria’s Secret Ромі Стрейд опублікувала інтимні фото, де вона позує в одному рушнику і тримає у руках зубну щітку.
22-річна супермодель часто тішить своїх прихильників спокусливими фото. Цього разу вона опублікувала пікантне фото на своїй сторінці в Instagram.
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"Це вихідні. А які у Вас плани?" – написала дівчина під фото.
Ромі Стрейд / Instagram
Ромі Стрейд / Instagram
Нагадаємо, Ромі Стрейд стала обличчям нового березневого випуску Harper’s Bazaar Greece.
Джерело: 24 Канал
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