"Ангел" Victoria's Secret показала фігуру топлес: звабливі кадри
Модель, "ангел" Victoria's Secret Лаїс Рібейро відправилася у Домініканську Республіку, щоб насолодитися відпочинком від модних зйомок.
27-річна Лаїс опублікувала у себе на сторінці в Instagram кілька кадрів, зроблених на узбережжі моря.
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Дівчина вирішила показати, як робиться фото для соціальних мереж і яким воно виглядає вже у фіналі.
"Instagram проти реальності", – лаконічно підписала знімок Рібейро.
На кадрах Лаїс позує топлес, а груди прикриває морськими зірками.
Джерело: 24 Канал
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