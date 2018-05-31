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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

"Ангел" Victoria's Secret показала фігуру топлес: звабливі кадри

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Лаїс Рібейро
Лаїс Рібейро / Fashion Gone Rogue

Модель, "ангел" Victoria's Secret Лаїс Рібейро відправилася у Домініканську Республіку, щоб насолодитися відпочинком від модних зйомок.

27-річна Лаїс опублікувала у себе на сторінці в Instagram кілька кадрів, зроблених на узбережжі моря.

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Дівчина вирішила показати, як робиться фото для соціальних мереж і яким воно виглядає вже у фіналі.

"Instagram проти реальності", – лаконічно підписала знімок Рібейро.

На кадрах Лаїс позує топлес, а груди прикриває морськими зірками.

 

Теги: Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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