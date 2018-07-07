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"Ангел" Victoria’s Secret показала ідеальну фігуру у червоній білизні: гарячі фото

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Розі Хантінгтон-Вайтлі для Rosie for Autograph
Розі Хантінгтон-Вайтлі для Rosie for Autograph / Instagram / @rosiehw

Зірка білизняного бренду Victoria’s Secret та знаменита британська модель Розі Хантінгтон-Вайтлі давно відома своїми розкішними формами, які вона впевнено демонструє в мережі та на подіумах. Цього разу вона вкотре це підтвердила.

Дівчина голлівудського актора Джейсона Стейтема приголомшила своїх фанатів новими фото. На них зірка рекламує нову лінійку спідньої білизни, яку вона створила в колаборації з брендом Mark & Spencer.

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Нова ексклюзивна лінійка спіднього та купальників від моделі має назву Rosie for Autograph. Декілька звабливих варіантів зірка вирішила продемонструвати і на власних принадах.

"Відчуваю себе самою собою. Нова колекція виходить вже зовсім скоро", – йдеться в дописі Розі. На відвертих знімках можна побачити сексуальну червону білизну, яка відмінно підкреслює її сексуальну фігуру.

 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Декількома днями раніше модель також опублікувала інші кадри в звабливій білизні.

 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Еротика Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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