"Ангел" Victoria's Secret позувала для Vogue зі своєю сім'єю: неймовірної краси фото

Нідерландська модель та "ангел" Victoria's Secret Даутцен Крус знялась для лютневого випуску глянцю Vogue зі своїми найріднішими людьми: з чоловіком Саннері Джеймсом, з яким перебуває у шлюбі з 2010 року та чарівними дітками Філлоном та Майлленою.

Чарівна фотоісторія була відзнята в байу (водойомі) в штаті Луїзіана, США. Автором фотосесії став культовий фотограф Петер Ліндберг. Читайте також: "Ангел" Victoria's Secret показала сексуальні форми для календаря Love Magazine: відео На знімках щаслива сім'я прогулюється поміж водоканалів, катається у човні та насолоджується часом, проведеним разом. На фото також з'явився їхній домашній улюбленець. Допис, поширений Vogue (@voguemagazine) 13 Січ 2018 р. о 7:27 PST До слова, Даутцен Крус нещодавно проводила спільний відпочинок з вагітною моделлю Кендіс Свейнпол у Бразилії, де вони хизувалися своїми стрункими фігурами та засмаглими сідницями.