"Ангел" Victoria's Secret позувала для Vogue зі своєю сім'єю: неймовірної краси фото
Нідерландська модель та "ангел" Victoria's Secret Даутцен Крус знялась для лютневого випуску глянцю Vogue зі своїми найріднішими людьми: з чоловіком Саннері Джеймсом, з яким перебуває у шлюбі з 2010 року та чарівними дітками Філлоном та Майлленою.
Чарівна фотоісторія була відзнята в байу (водойомі) в штаті Луїзіана, США. Автором фотосесії став культовий фотограф Петер Ліндберг.
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На знімках щаслива сім'я прогулюється поміж водоканалів, катається у човні та насолоджується часом, проведеним разом. На фото також з'явився їхній домашній улюбленець.
До слова, Даутцен Крус нещодавно проводила спільний відпочинок з вагітною моделлю Кендіс Свейнпол у Бразилії, де вони хизувалися своїми стрункими фігурами та засмаглими сідницями.
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