"Ангел" Victoria’s Secret Ромі Стрейд похизувалась пишним декольте в Instagram

Голландська модель та зірка білизняного бренду Victoria’s Secret Ромі Стрейд побувала на презентації нового продукту марки. Для пікантного фото зірка вирішила приміряти сексуальну новинку.

22 серпня Ромі завітала на презентацію нової лінійки білизни Victoria’s Secret у Лондоні, де представила публіці бюстгальтер під назвою "Bra Fit Expert", який візуально значно збільшує груди. Новий продукт вже з’явився на прилавках магазинів у Великобританії і його можна придбати на сайті бренду.

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Допис, поширений Victoria’s Secret UK (@victoriassecretuk) 22 Сер 2018 р. о 6:30 PDT

Допис, поширений Victoria’s Secret UK (@victoriassecretuk) 22 Сер 2018 р. о 11:09 PDT

Щоб продемонструвати білизну Victoria’s Secret, зірка одягнула відверту сукню з великим декольте, крізь яке проглядався звабливий бюстгальтер. Нове фото привело в захват користувачів, які залишили тисячі позитивних коментарів і більше 200 тисяч вподобань.



Ромі Стрейд