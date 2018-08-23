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"Ангел" Victoria’s Secret Ромі Стрейд похизувалась пишним декольте в Instagram

638 Читать новость на русском
Ромі Стрейд
Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Голландська модель та зірка білизняного бренду Victoria’s Secret Ромі Стрейд побувала на презентації нового продукту марки. Для пікантного фото зірка вирішила приміряти сексуальну новинку.

22 серпня Ромі завітала на презентацію нової лінійки білизни Victoria’s Secret у Лондоні, де представила публіці бюстгальтер під назвою "Bra Fit Expert", який візуально значно збільшує груди. Новий продукт вже з’явився на прилавках магазинів у Великобританії і його можна придбати на сайті бренду.

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Щоб продемонструвати білизну Victoria’s Secret, зірка одягнула відверту сукню з великим декольте, крізь яке проглядався звабливий бюстгальтер. Нове фото привело в захват користувачів, які залишили тисячі позитивних коментарів і більше 200 тисяч вподобань.

Ромі Стрейд
Ромі Стрейд

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Еротика
Джерело: 24 Канал
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