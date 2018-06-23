"Ангел" Victoria’s Secret Ромі Стрейд показала пікантні фото у білизні: 18+

Нідерландська супермодель та "ангел" Victoria’s Secret Ромі Стрейд часто демонструє своїм шанувальникам ідеальну фігуру у соцмережах.

Так, модель опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram, на яких 22-річна Ромі Стрейд позує у сірій спідній білизні від Victoria’s Secret.

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Шанувальники дівчини вражені ідеальними параметрами моделі.



Ромі Стрейд / Instagram