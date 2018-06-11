"Ангел" Victoria's Secret сексуально станцювала у спідній білизні: відео 18+

Нідерландська супермодель Даутцен Крус, яка є однією з "ангелів" Victoria's Secret, вразила прихильників надто відвертим відео. Манекенниця розмістила в Instagram ролик, в якому вона позує в спідній білизні.

Зваблива Даутцен Крус не тільки підкорює глянцеві журнали, але й завойовує дедалі більше прихильників у мережі. Наразі майже 6 мільйонів користувачів Instagram стежать за життям моделі, не приховуючи свого захвату від її фото.

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Варто зазначити, що "ангел" Victoria's Secret має ідеальне тіло, яке не соромиться демонструвати у сексуальних зйомках. Тому Даутцен Крус з'являється у провокативних та сексуальних проектах.

Нещодавно зірка стала обличчям нової колекції спідньої білизни Hunkemöller. Даутцен Крус показала пікантне відео зі зйомок рекламного ролика, в якому вона сексуально танцює у розкішній білизні. Модель приміряла звабливий корсет та труси, покрутивши апетитними формами перед камерою. Тьмяне освітлення та повільні рухи манекенниці виглядали занадто спокусливо.

"Cтежте за наступною кампанією Hunkemoller. Мені було дуже весело на зйомках", – зазначила Даутцен Крус.