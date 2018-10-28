"Ангел" Victoria's Secret шокувала перевтіленням напередодні Хелловіну

Зірка білизняного бренду Сара Сампайо неочікувано вразила своїх фанатів незвичним образом перед вечіркою в честь Хелловіну. Хоч свято традиційно відбувається в останній день жовтня, знаменитості починають його відзначати за декілька днів до зазначеної дати.

Для моторошного перевтілення португальська модель Сара Сампайо обрала образ перевертня. Для створення гриму візажисти моделі задіяли багато косметики та підручних засобів, чим і хизувалась Сара у своїх Instagram-Stories. Дівчина одягнула парик з сірим кольором волосся, що дуже нагадувало відтінок шерсті вовка. Обличчя моделі теж не залишилось поза увагою, оскільки воно й справді повністю змінилось завдяки гриму.

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Страхітливі ікла, вирячені очі, огрубіла шкіра та руки з волосяним покривом і довгими кігтями стали справжньою родзинкою образу на Хелловін. Фанати Сари залишились в захваті від святкового образу моделі і залишили в коментарях сотні приємних коментарів.



Сара Сампайо в образі перевертня на вечірці в честь Хелловіну

На хелловінську вечірку Сара також прийшла в компанії свого коханого бойфренда Олівера Рімплі, з яким зустрічається вже кілька років. Він також приміряв образ моторошного перевертня. На вечірці були присутні подруги Сари і колеги по бренду Victoria's Secret Жасмін Туск і Лаіс Рібейро.



Сара Сампайо і Олівер Рімплі

Якщо ви маєте бажання відзначити свято Хелловіну і створити свій незабутній образ за допомогою гриму, пропонуємо звернути увагу на декілька наших порад, які ви можете знайти за посиланням тут.