04:10
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Ангел" Victoria's Secret шокувала перевтіленням напередодні Хелловіну

      896 Читать новость на русском
      Сара Сампайо
      Сара Сампайо / Instagram / @sarasampaio

      Зірка білизняного бренду Сара Сампайо неочікувано вразила своїх фанатів незвичним образом перед вечіркою в честь Хелловіну. Хоч свято традиційно відбувається в останній день жовтня, знаменитості починають його відзначати за декілька днів до зазначеної дати.

      Для моторошного перевтілення португальська модель Сара Сампайо обрала образ перевертня. Для створення гриму візажисти моделі задіяли багато косметики та підручних засобів, чим і хизувалась Сара у своїх Instagram-Stories. Дівчина одягнула парик з сірим кольором волосся, що дуже нагадувало відтінок шерсті вовка. Обличчя моделі теж не залишилось поза увагою, оскільки воно й справді повністю змінилось завдяки гриму.

      Читайте також: Хелловін 2018: Леся Нікітюк підготувала образ звабливої Мерилін Монро

      Страхітливі ікла, вирячені очі, огрубіла шкіра та руки з волосяним покривом і довгими кігтями стали справжньою родзинкою образу на Хелловін. Фанати Сари залишились в захваті від святкового образу моделі і залишили в коментарях сотні приємних коментарів. 


      Сара Сампайо в образі перевертня на вечірці в честь Хелловіну

      На хелловінську вечірку Сара також прийшла в компанії свого коханого бойфренда Олівера Рімплі, з яким зустрічається вже кілька років. Він також приміряв образ моторошного перевертня. На вечірці були присутні подруги Сари і колеги по бренду Victoria's Secret Жасмін Туск і Лаіс Рібейро.


      Сара Сампайо і Олівер Рімплі

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      When’s the Interstellar 2 audition? ‍... (i feel so epic with this music )

      Допис, поширений Jasmine Tookes (@jastookes)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro)

       

      Якщо ви маєте бажання відзначити свято Хелловіну і створити свій незабутній образ за допомогою гриму, пропонуємо звернути увагу на декілька наших порад, які ви можете знайти за посиланням тут.

      Теги: LifeStyle Мода Хелловін Victoria's Secret
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 28 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      28 жовтня , 23:13 Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      28 жовтня , 22:00 Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      28 жовтня , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      28 жовтня , 19:30 Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      28 жовтня , 19:01 Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      Андрій Воропаєв
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук