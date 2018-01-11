"Ангел" Victoria's Secret спокусливо оголилась під водою: фото (18+)

22-річна супермодель та "ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд опублікувала інтимне фото, де вона повністю оголилась під водою біля каменів.

Молода зірка часто тішить своїх шанувальників пікантними фото з відпочинку та показів. Однак цього разу вона неочікувано опублікувала на своїй сторінці в Instagram спокусливу світлину, автором якої є Сем Кроуфорд.

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Що це за місце – невідомо, однак фотографія є безумовно красивою на тлі морських пейзажів.

Також зірка нещодавно засмагала у Дубаї, звідки викладала у соцмережі свої фото у купальниках.