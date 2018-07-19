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"Ангел" Victoria’s Secret станцювала сексуальний танець в короткому топі

222 Читать новость на русском
Ромі Стрейд
Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Зірка білизняного бренду Victoria’s Secret Ромі Стрейд приміряла звабливий топ і разом з подругою станцювала танець, який дуже сподобався її фанатам.

Свій новий відеоролик зірка опублікувала в Instagram. Для танцю Ромі і її подруга приміряли стильні чорні топи і штани з червоним вставленням, які відмінно пасували їхнім струнким фігурам.

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"Танці на Бермудах виглядають так", – підписала відео Стрейд. Новий ролик в Instagram вже переглянуло декілька сотень користувачів, а спостережливі фанати навіть привітали її з днем народження, яке зірка святкуватиме сьогодні, 19 липня. Їй виповнилось 23 роки.

 

Варто зазначити, що модель дбайливо ставиться до своєї фігури, через що можна побачити її рельєфний прес і підтягнуті форми. Спроби зняти відео Ромі також опублікувала в Instagram-Stories, на яких помітно, як дівчата випадково вдаряються руками одне в одного і кепкують з цього.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Еротика
Джерело: 24 Канал
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