"Ангел" Victoria's Secret Стелла Максвелл оголила груди у провокативному фотосеті (18+)

Зірка білизняного бренду Victoria's Secret Стелла Максвелл стала обличчям нового випуску видання ISSUE Magazine. У фотосесії модель пікантно оголила груди та сідниці.

Про це пишуть на сайті видання.

Ніжна та зваблива Стелла з’явилась на сторінках глянцю у чарівних напівпрозорих сукнях Chanel та в нижній білизні. Автором фотосесії став митець Грес Свалес.

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Фотоісторія вийшло достатньо провокативною, оскільки Максвелл позувала у ванній та на підвіконні, сексуально демонструючи свої принади.



Стелла Максвелл для ISSUE Magazine

27-річна модель часто стає зіркою стильних фотосетів, оскільки її ідеальні струнки форми часто оцінюють різні модні бренди. Стелла також часто не приховує свою нетрадиційну орієнтацію. Подейкують, що наразі в неї роман з відомою актрисою Крістен Стюарт. Декількома днями раніше їх вкотре разом запримітили у Нью-Йорку.