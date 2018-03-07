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"Ангел" Victoria's Secret вийшла заміж за відомого футболіста: розкішні весільні фото

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Шанель Іман та Стерлінг Шепард
Шанель Іман та Стерлінг Шепард / Фото із соцмереж

Знана американська модель та "ангел" Victoria's Secret Шанель Іман вийшла заміж за зірку американського футболу Стерлінга Шепарда.

Розкішні світлини з церемонії зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

Як відомо, пара познайомилась на вечірці спільних друзів у 2016 році. Відтоді Шанель Іман та Стерлінг Шепард завжди з'являлись на публіці разом, не приховуючи закоханість. 1 грудня 2017 року 25-річний спортсмен в день народження моделі зробив їй пропозицію. Шанель Іман відповіла згодою.

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Церемонія вінчання пройшла в колі найближчих друзів та родичів.

Мрії здійснюються,
– лаконічно підписала світлини наречена.

Шанель Іман обрала для особливого свята красиве плаття кольору слонової кістки. Вбрання зі спокусливим декольте та оголеною спиною стильно підкреслило витончені форми моделі. Довга фата доповнила весільний образ знаменитості.

На фото видно, що дружки нареченої були у стильних білих сукнях, водночас друзі Стерлінга Шепарда обрали класичні чорні костюми з краватками. Серед подруг моделі засвітилась її колега Джордан Данн.

Dreams do come @sterl_shep3 @brides @amyandstuart @mindyweiss

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman)

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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