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"Ангел" Victoria's Secret зачарувала сукнею на червоній доріжці Канн: фото

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Сара Сампайо на Каннському кінофестивалі-2018
Сара Сампайо на Каннському кінофестивалі-2018 / www.gettyimages.in

26-річна португальська модель Сара Сампайо вже який рік не порушує традицій та стає гостею грандіозного Каннського кінофестивалю. Вчорашній вихід моделі зачарував всіх присутніх.

Модель білизняного бренду Victoria's Secret вирішила відвідати допрем’єрний показ фільму "Соло: Зоряні війни. Історії" в рамках Каннського фестивалю-2018. Для червоної доріжки Сара обрала вишукану сукню від дизайнерів Ralph & Russo, яка була повністю оздоблена білим пір’ям.

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Справжню "ангельську" сукню на бретельках підкреслював сріблястий пояс, який додавав стрункості моделі. Також наряд привертав увагу відвертим декольте, великим розрізом на нозі, а плечі Сампайо прикривала прозора накидка з пір’ям, яка також фіксувалась на шиї сріблястою прикрасою. Образ завершували витончені білі босоніжки, елегантна зачіска та класичний макіяж з темними губами.


Сара Сампайо на Каннському кінофестивалі-2018

 

 

 

 

 

Нагадаємо, що Каннський кінофестиваль-2018 триває з 8 по 19 травня на Лазуровому узбережжі у Франції. В конкурсній програмі фестивалю також представлено декілька українських кінострічок. Оголошення лауреатів Каннського фестивалю відбудеться під час офіційної церемонії закриття події.

Теги: Каннський кінофестиваль LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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