"Ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер прогулялася у мереживному бюстгальтері у Нью-Йорку

Зірка Victoria's Secret Жозефін Скрівер знялася у новій фотосесії для білизняного бренду у звабливому образі на вулицях Нью-Йорка.

Нове фото Жозефін опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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25-річна супермодель позувала в об'єктиві фотографа Майкла Стюарта у чорному мереживному бюстгальтері, коротких шортах і шкіряній куртці з яскравими нашивками.

Її образ доповнили сонцезахисні окуляри і масивний ланцюг на шиї.



Жозефін Скрівер / Instagram

Нагадаємо, Victoria's Secret готує традиційне шоу, яке зазвичай відбувається у неділю, 2 грудня, у Нью-Йорку. А транслюватиме грандіозну подію канал ABC.



Традиційно шоу супроводжують виступи відомих виконавців. Так, у 2018 році на подіумі співатимуть: Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes і The Struts.

