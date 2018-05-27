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"Ангел" Victoria's Secret знялась у гарячій фотосесії для глянцю: 18+

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Жозефін Скрайвер
Жозефін Скрайвер

Модель Жозефін Скрайвер, яка є однією з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret, не приховує своєї сексуальності. Манекенниця прикрасила відомий глянець пікантним фото.

25-річна Жозефін Скрайвер – одна з найуспішніших моделей світу. Датчанку щоразу запрошують відомі бренди та глянці для фотосесій. Зірка не відмовляється і від сексуальних зйомок. 

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Це вона довела в останній фотосесії для французького журналу Madame Figaro. В зйомці Жозефін Скрайвер приміряла сексуальні пляжні вбрання, які підкреслювали її струнку фігуру. Окрім цього, зірка оголилась перед камерою, грайливо закривши апетитні форми. 

Фотографом пікантної зйомки був Девід Ромен. Знаний митець вдало експериментує з тінями та гарячими образами моделей. 

В комбінаційних іграх мода та краса постають абсолютним відлунням. Образ Жозефін Скрайвер сублімує ці погляди в гармонії з нашими бажаннями. Бронзова засмага, макіяж і мерехтливі тіні – все для літніх образів,
– прорекламували новий випуск представники глянцю. 


Сексуальний образ Жозефін Скрайвер


Зваблива модель Жозефін Скрайвер


Жозефін Скрайвер


Зйомка для французького глянцю


Гарячий "лук" Жозефін Скрайвер


Розкішна модель з Данії


Пікантні знімки Жозефін Скрайвер


Модель Жозефін Скрайвер на пляжі

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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