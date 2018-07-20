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Ангела Меркель не згодна зі словами Трампа про те, що ЄС "торговельний ворог" США

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Меркель сказала, що сьогодні звичний світовий порядок перебуває під сильним тиском
Меркель сказала, що сьогодні звичний світовий порядок перебуває під сильним тиском / e-news.su

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Вашингтон є важливим партнером для Берліна попри те, що Дональд Трамп вважає ЄС торговельним ворогом США.

Про це повідомила DW.

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Зазначається, що 20 липня, на щорічній літній прес-конференції Меркель не погодилася із заявою американського президента і додала, що сьогодні звичний світовий порядок перебуває під сильним тиском.

Також канцлер Німеччини привітала зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі, а також запрошення Дональдом Трампом Володимира Путіна до Вашингтона.

Завжди, коли ведуться переговори, – це добре для всіх,
– сказала Меркель.

Не оминула вона і заяву Трампа щодо "агресивної Чорногорії" та доцільності її оборони.

"Стаття 5 договору Альянсу, яка встановлює обов'язок країн-членів приходити на допомогу одне одному у разі нападу на одну з країн Альянсу стосується усіх країн-членів НАТО, не лише великих або маленьких", – зазначила канцлер.

Нагадаємо, що у Північноатлантичному альянсі відреагували на слова президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо Чорногорії, підтвердивши свою готовність до колективної оборони.

Теги: Новини політики Ангела Меркель Дональд Трамп Європа Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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